Nesli tükenmek üzere: Adıyaman'da görüldü

Adıyaman'da, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan görüntülendi.



Besni ilçesindeki Fırat havzasında tekne gezisi yapan vatandaşlar, çizgili sırtlan gördü.



Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği çizgili sırtlan, bir süre sonra gözden kayboldu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, daha önce de bölgede rastlanan çizgili sırtlanı görüntülemek için fotokapan kurmuştu.