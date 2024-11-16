Nesli tükenmek üzere: Adıyaman'da görüldü

Nesli nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan, Adıyaman'da görüntülendi.

Nesli tükenmek üzere: Adıyaman'da görüldü

'da, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken kategorisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan görüntülendi.

Besni ilçesindeki Fırat havzasında tekne gezisi yapan vatandaşlar, çizgili sırtlan gördü.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği çizgili sırtlan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, daha önce de bölgede rastlanan çizgili sırtlanı görüntülemek için fotokapan kurmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Canan Dağdeviren NTV'ye konuştu: Elektronik sütyen 3 yıl içinde kullanılabilecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...