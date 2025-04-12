Nesli tükenmek üzere: Batman'da görüntülendi

Batman'ın Sason ilçesinde nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan porsuk görüntülendi.



Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Sason ilçesinde görüntülendi.



İlçeye bağlı Yenidoğan köyü Kürnek mezrasının kırsal kesiminde yiyecek arayan porsuk bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.