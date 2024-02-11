Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nesli tükenmekte olan Çizgili Sırtlan'ın fotokapana yakalandığı anları paylaştı.

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğal zenginliklerle dolu 'de çizgili sırtlan gibi birçok türü korumayı sürdürdüklerini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, fotokapanla görüntülenen çizgili sırtlana ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Bugün fotokapanımızın misafiri çizgili sırtlan. Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel. Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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