Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan görüntülendi

Bugün fotokapanımızın misafiri “Çizgili Sırtlan”🎥



Nadir de olsa Anadolu coğrafyamızda seni görmek çok güzel.💚



Doğal zenginliklerle dolu ülkemizde çizgili sırtlan gibi birçok türümüzü korumayı sürdürüyoruz. @milliparklar pic.twitter.com/7MDHUjvUWT