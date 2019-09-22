Türkiye, Neslican Tay'ı kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdı. Neslican, kanseri 3 kez yenmeyi başardı, dördüncü kez nükseden hastalıktan bu kez kurtulamadı.

Cuma akşamı hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay bugün öğle vakti Rize'de Merkez Sahil Camii'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Neslican Tay kanserle mücadelenin sembol ismiydi, tümör nedeniyle henüz 19 yaşındayken bacağını kaybetti.

Neslican, sosyal medyada tedavi sürecinde yaşadıklarını paylaştı, kendisi gibi kanserle mücadele eden hastalara umut oldu. Hastalığa karşı son ana kadar direnen Neslican bu kez başarılı olamadı.

NESLİCAN'IN SON MESAJI



Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumdalar. Benim tümörün en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş .O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. 'Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz' dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı."