Neslihan'ın katili tutuklandı

Belkız Mahallesi’ndeki boş arazide 2 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Kaya'nın cenazesi, otopsisinin ardından toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşinden boşandığı belirtilen Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgede yaşayanların bilgisine başvuran polisler, çevredeki 150 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceledi. Yapılan araştırma sonunda polis, şüphelinin Tevfik Darıcıoğlu olduğunu saptadı. Adresinde bulunmayan Darıcıoğlu, dün cinayetin işlendiği mahalledeki bir arkadaşının evinde yakalandı.



Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Darıcıoğlu’nun, Neslihan Kaya'yla buluştuktan sonra aralarında tartışma çıktığını, alkollü olduğu için Kaya'yı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.



Adliyeye sevk edilen Tevfik Darıcıoğlu çıkarıldığı mahkemede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı..

