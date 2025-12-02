Neslinur'un öldüğü evde siyanür tespit edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal ve iki kardeşi, 24 Kasım'da akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan genç kız kurtarılamamıştı. Neslinur'un 10 ve 12 yaşındaki kardeşlerinin hayati tehlikesi ise sürüyor.

Evde zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla tarama yapan AFAD ekipleri siyanür tespit etti.

Ekipler siyanürün kaynağını belirlemek için hem evden hem de evin bitişiğindeki un fabrikasından örnekler aldı.

Numuneler İstanbul'a gönderildi. Ekipler, alttan ısıtmalı sisteme sahip evde fare zehri bulunduğunu, zehir ve ısı arasında oluşan tepkimenin siyanür benzeri bir etki yaratmış olabileceğini değerlendiriyor.

18 yaşındaki Neslinur Topal'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.