Nesrin Ünal kimdir? İyi Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında?

Nesrin Ünal, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı olan Nesrin Ünal'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Nesrin Ünal kimdir? İyi Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında?

Nesrin Ünal, 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk doktor ve siyasetçidir.

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. 21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi.

8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

Nesrin Ünal, evlidir ve üç çocuk annesidir.

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