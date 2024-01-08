Nesrin Ünal kimdir? İyi Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında?

Nesrin Ünal, 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk doktor ve siyasetçidir.



Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. 21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi.



8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.



Nesrin Ünal, evlidir ve üç çocuk annesidir.