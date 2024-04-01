Netanyahu ameliyat oldu: Yarın taburcu edilecek

Açıklama İsrail Başbakanının tedavi gördüğü hastane tarafından yapıldı.



Netanyahu, ameliyat sonrası kendine geldi. Başbakanın ailesiyle konuştuğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.



Netanyahu'ya rutin sağlık kontrolleri sırasında fıtık teşhisi konuldu. İsrailli Başbakanın görevine geçici olarak yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin getirildi.



Netanyahu ameliyat öncesi, "Sizi temin ederim ki bu tedaviyi başarıyla atlatacağım ve çok hızlı bir şekilde geri döneceğim." açıklamasını yapmıştı.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Kudüs Hadassah Hastanesi’nden yapılan açıklamada, ameliyatın Cerrahi Bölüm Direktörü Prof. Dr. Alon Fikersky, Prof. Cerrah Gidi Zamir ve Dr. Diana Panhasov tarafından gerçekleştirildiği, Netanyahu’nun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Prof. Dr. Fikersky'ye göre ameliyat beklendiği gibi ve başarılı geçti. Başbakan şu anda uyanık, iyileşiyor ve ailesiyle konuşuyor” denildi.



YARIN TABURCU EDİLECEK

Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fıtık ameliyatının ardından salı öğleden sonra hastaneden taburcu edileceğini söyledi.



Açıklamada, "Başbakan kendisini çok iyi hissediyor ve günlük rutinini hastaneden sürdürmeye devam ediyor" denildi.