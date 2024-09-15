Netanyahu, balistik füze saldırısı düzenleyen Husileri tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı düzenlediklerini duyuran Yemen'deki Husileri tehdit etti ve Lübnan sınırındaki durumu değiştirmek için "her şeyi yapacaklarını" duyurdu.

Netanyahu, balistik füze saldırısı düzenleyen Husileri tehdit etti

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi, ’den bugün ülkeye düzenlenen balistik füze saldırısı ve -Lübnan sınırındaki duruma ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Bu sabah ’e yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyuran Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit eden Netanyahu, “Bize saldıran hiç kimse silahlarımızdan kaçamayacaktır.” ifadesini kullandı.

Netanyahu, “Husiler şimdiye kadar bize zarar verecek her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi bilmeliydi. Hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar Hudeyde limanını ziyaret edebilirler.” dedi.

İsrail’in kuzey sınırındaki mevcut statükonun devam etmeyeceğini ve söz konusu bölgede güç dengesinde değişiklik gerektiğini vurgulayan Netanyahu, bölge sakinlerini evlerine döndürmek için “her şeyi yapacaklarını” söyledi.

Yemen'deki Husiler 19 Temmuz'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etmişti.

Bunun üzerine İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi yaralanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün, İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusunun da duyurduğu saldırıda, hava savunma sistemlerinin önlediği füzenin parçalarının İsrail'in merkezinde açık araziye düştüğü, Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki açık arazide yangın çıktığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

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