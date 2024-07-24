Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Washington'da ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:



"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"



CEVDET YILMAZ: ENDİŞE VERİCİ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Gazze'de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz."



BAKAN YERLİKAYA: UTANÇ VERİCİ BİR TABLO

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

ADALET BAKANI TUNÇ: İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİDİR

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı’nın soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısınca soykırım suçu işlediği gerekçesi ile yakalama kararı talep edilen, 7 Ekim'den bu yana çocuk demeden kadın demeden genç yaşlı 40 binden fazla masum sivili katleden, Netanyahu’nun ABD kongresinde konuşturulması insanlık adına utanç vericidir." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın sağlanmak istenen barış çabalarına zarar verdiğini belirten Tunç, “Sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar veren bu tutumu şiddetle kınıyorum. İnsanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve İsrailli yöneticilere sahip çıkılması onların uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olamayacaktır. Türkiye olarak yıllardır toprakları işgal altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, dünyada adaleti, hakkaniyeti ve barışı savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.