Netflix’ten Meclis’te sunum

Netflix ’in Türkiye temsilcileri bugün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda milletvekillerine sunu yaptı. Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, dijital yayın platformunun 190 ülkede hizmet verdiğini söyledi. “Bizden, ‘dijital platformlar’ diye bahsediliyor; ama yayın hizmetine bakarsanız, Netflix bir platform değil. Çünkü kullanıcılar birbiriyle temas edemiyorlar.” diyen Mavili, “Kanuni tanımları itibarıyla bu kısmı netleştirmek önemli. Bir önemli husus da Türk dizi ve filmlerine dünyada en çok mecra sağlayan, en çok erişim sağlayan ve şu an itibarıyla Türkiye'de bulunan servis Netflix; çünkü 190 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu 190 ülkeye, Türk dizi ve filmleri Netflix’te yayınlanmaya başladıkları gün, orijinal içeriklerimizin tamamı izleyici bulabiliyor.” ifadelerini kullandı. Mavili ayrıca, yabancı ülkelerde Türk dizi ve filmlerini izleyen kişilerin, Türkiye’yi ziyaret etmek istediklerini söyledi. Türkiye’de elde ettikleri kar oranı ile abone sayısını basın mensuplarının olduğu bir ortamda paylaşamayacaklarını vurgulayan Mavili, milletvekillerine bu bilgileri ayrıca verebileceklerini ifade etti.

LGBT SORUSU



Mavili, sunumu sonrası komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.



Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Burada asıl mesele şu; cinsiyetsizleştirme. Netflix platformu, LGBT’yi özel olarak destekliyor mu? Böyle bir yayın politikası tercihiniz var mı? Türk aile yapısına uygun olmayan dizileri özel olarak bir yerden bir maksatla mı yayınlıyorsunuz, var mı böyle bir durum?” diye sordu.



Mavili, ne Türkiye’de ne de global Netflix’te herhangi bir içeriğin alınması, alınmaması, yapılması, yapılmaması yönünde bir lobi baskısının söz konusu olmadığını söyleyerek, şunları anlattı:



“Bizim bütün amacımız her gün size beğenebileceğiniz, daha güzel, daha kaliteli, daha yeni içerikler getirmek. Ama bunun için şöyle bir şey yapıyoruz, belki bu yanlış anlaşılmalara sebep oluyor olabilir.



Sayın Başkanın değindiği konuyla ilgili olarak, bizim daha çok izlenebilmek ve daha çok izleyiciye ulaşabilmek açısından şöyle bir niyetimiz var; her kim Netflix'e tıklayıp ekrana bakıyorsa kendini orada görebilsin istiyoruz. Herkesin yansıyabileceği bir ekran olmak istiyoruz.



Toplumun tüm kesimlerinde, dünyanın tüm ülkelerinde, tüm sesleri, tüm renkleri bulabilsin istiyoruz. 'Benim hikayem de burada anlatılıyor' desin istiyoruz. Tam da bu sebeple, 100'den fazla ülkede içerik üretiyoruz ve tabii ki yerli içeriklerin tabi olduğu kurallar ve yabancı içeriklerdeki hassasiyetler farklı olabiliyor.”



“YAŞAM TARZI İLE İLGİLİ ETİKETLEME YAPAMIYORUZ”



Mavili, yayınlarda LGBT içeren bir şey varsa, “+18” ve “cinsellik” etiketi uygulandığını belirterek, "Ama biz bireylerin yaşam tarzlarını, uluslararası insan hakları beyannamesiyle ilgili konularda bireysel etiketleme yapamıyoruz. Sadece tema etiketlemesi yapabiliyoruz. 'Şiddet ya da cinsellik içerir' diye konu üzerinden etiketleme yapabiliyoruz; ama bireysel özgürlüğe, kişisel tercih ya da yaşam tarzı ile ilgili etiketleme yapamıyoruz.” dedi.