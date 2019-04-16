Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu'nun önünde düzenlenen protesto eyleminde, sinagogun kapısına tekme atılması ve taşlarla zarar verilmesi gerekçesiyle yargılanan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanık Kürşat Mican katıldı. Müdahil Türkiye Hahambaşılığı Vakfı avukatı Abdulvahit Kaya da duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada savunma yapan sanık Kürşat Mican, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları nedeniyle Türkiye'deki Musevi asıllı vatandaşların bu konuda tepkisiz kalmamalarını sağlamak amacıyla başkanı olduğu Alperen Ocakları Vakfı tarafından basın açıklaması düzenlendiğini belirtti.



Herhangi bir şekilde, halk arasında korku, panik yaratmak veya kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını savunan Mican, "Bu eylemin yapıldığı dönemde ibadetin engellenmesine yönelik bir faaliyet olmamıştır. Eylem sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra bizimle ilgisi olmayan bazı şahısların sinagogun kapısını tekmeleyip taşladıklarını gördüm. Normal koşularda bu tip gösterilerde güvenlik güçleri olay yerinde bulundukları halde bu olayda yoklardı. Söz konusu sinagoga taş atan şahıslar bizim gruptan değildir. Yönlendirmem söz konusu değildir. Suçsuzum beraatımı istiyorum" diye konuştu.



Müdahil vakıf avukatı Abdulvahit Kaya'nın, "Sinagogda görevli polis memurlarının etkisiz hale getirildiği yönünde bir bilgisinin olup olmadığına" yönelik sorusunu yanıtlayan sanık Mican, "Polislere müdahalemiz söz konusu değildir. Polisleri de görmedik" ifadelerini kullandı.



TEK SUÇTAN 1 YIL HAPİS



Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Kürşat Mican'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önüne alarak yasal indirim uygulamayan mahkeme, geçmişi ve daha önceden 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti bulunması nedeniyle sanığın cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna da gitmedi.



Mahkeme, sanık hakkında, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemeye azmettirme" ile "ibadethane ve mezarlıklara zarar vermeye azmettirmek" suçlarından da, yasal koşullar oluşmadığı ve suçun işlendiği sabit olmadığı gerekçeleriyle beraat hükmü kurdu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kürşat Mican'ın öncülüğünü yaptığı grubun, ibadethane olan sinagog önünde 20 Temmuz 2017'de yapılan basın açıklamasının ardından, sinagogun kapısına ve duvarlarına saldırdığı, taş, tekme atmak suretiyle zarar verdiği, toplu olarak dini ibadet ve ayinlerin yapılmasının cebir ve tehdit kullanarak engellediği öne sürülüyordu.



Şüpheli Mican'ın grubu azmettirdiği belirtilen iddianamede, bu kişinin, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermeye azmettirme" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemeye azmettirme" suçlarından 6 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.