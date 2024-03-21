imsakiye

Nevruz etkinliğinde 7 gözaltı

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı.

Nevruz etkinliğinde 7 gözaltı
Bugün Nevruz mu? Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl kutlanır? Nevruz ritüelleri

Bugün Nevruz mu? Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl kutlanır? Nevruz ritüelleri

Haberi Görüntüle

DEM Parti öncülüğünde Bağlar ilçesindeki Parkı'nda gerçekleştirilen nevruz etkinliği, sabah saatlerinde başladı.

136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerle çevrilen alanda 7 bin 500 polisi görev yaparken alana gelenler 6 ana giriş kapısında oluşturulan 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alındı.

Nevruz etkinliğinde 7 gözaltı - 1

7 GÖZALTI

Birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleri ile aramalar yapıldı.

alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etkinliğin yapıldığı alana terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...