Nevruz etkinliğinde 7 gözaltı

7 GÖZALTI



Birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleri ile aramalar yapıldı.



Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etkinliğin yapıldığı alana terör örgütü PKK'yı simgeleyen kıyafetlerle gelen 7 kişi, gözaltına alındı.

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