Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yapan 38 şüpheli gözaltında
24.03.2026 07:55
Son Güncelleme: 24.03.2026 08:11
İstanbul ve Kocaeli'de Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yapan 38 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da nevruz etkinliği sırasında bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda; iki adet tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, iki adet şarjör, 307 adet fişek, örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar, şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında işlemler devam ediyor.