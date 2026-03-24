Nevruz'da PKK propagandası: Dokuz şüpheli tutuklandı

İstanbul'da nevruz etkinliği sırasında bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul ve Kocaeli’de PKK propagandası yaptığı belirlenen 38 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; iki adet tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, iki adet şarjör, 307 adet fişek, örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar, şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

DOKUZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme dokuz şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.