Nevruz'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 26 gözaltı
27.03.2026 08:05
Terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. (Foto: Arşiv)
İstanbul'da Nevruz etkinliği sırasında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyeti, Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yapanlara operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
DOKUZ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yapanlara geçen günlerde bir operasyon daha yapılmıştı .
Bu operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden dokuzu tutuklanmıştı.