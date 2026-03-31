Nevruzda PKK propagandasına 12 tutuklama
31.03.2026 11:24
Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yapanlara yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İstanbul'daki nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yapan 12 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
NE OLMUŞTU?
Adreslere 27 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi gözaltına almış, yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirilmişti.