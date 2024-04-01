Nevşehir Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Nevşehir Yerel Seçim Sonucu ve YSK ilçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Nevşehir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Nevşehir yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

Saat 00:14 itibarıyla sonuçlar;



İYİ PARTİ adayı RASİM ARI %52.33 oy oranı ile 1. sırada yer alıyor



AK PARTİ adayı MEHMET SAVRAN %34.46 oy oranında ve 2. sırada



MHP adayı ADNAN DOĞU ise %6.23 ile 3. sırada

Nevşehir İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Nevşehir YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.