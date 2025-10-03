Nevşehir'de 12 yıldır aranan şüpheli Kayseri'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre 2008 yılında "Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarından 10 dosyadan toplam 19 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası ile 12 yıldır aranan S.S.'yi (41) yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 aydır yapılan detaylı çalışmalarda; aranan şahsın babası Ş.S. ve eşi F.S. ile birlikte sık sık Ş.S.'ye tescilli araçlar ile Kayseri'ye gidip geldikleri tespit edildi.

Polis ekipleri; Google Maps uygulaması üzerinden yaptığı takipte aracın Kayseri'deki Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki adreste park halinde olduğunu belirledi. Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda S.S.; ikamet altında bulunan depo önünde yakalanarak gözaltına alındı..

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.