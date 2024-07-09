Nevşehir’de 25 dönüm ekili alan kül oldu

Nevşehir’de trafodan çıktığı iddia edilen yangın sonrasında 25 dönüm arpa ekili alan küle döndü.

Nevşehir’de 25 dönüm ekili alan kül oldu

Yangın, Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyünde arpa ekili bir tarlada başladı.

Arpa ekili tarlanın hemen yanında bulunan trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlaya sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, arpa ekili diğer tarlalara da sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Köy halkı da yangının diğer tarlalara sıçramaması için traktörlerle ekili alanların etrafını sürerek yangının hızını yavaşlattı.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Trafodan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 25 dönüm arpa zarar gördü.

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