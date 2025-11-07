Nevşehir’de 4 katlı binada yangın

Nevşehir'de merkeze bağlı Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi’nde 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

İhbar üzerine böleye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binadaki vatandaşlar, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Çatıda hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.