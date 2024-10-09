Nevşehir'de acı olay: Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti

Nevşehir'de ağaçlık alanda Yaşar A., yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Yaşar A., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nevşehir'de acı olay: Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti

Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda Yaşar A. (30) gece saatlerinde yakınlarını görüntülü aradı.

Cep telefonunu aracına sabitleyen Yaşar A. daha sonra kendisini iple ağaca asarak etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden yakınları Yaşar A.'nın ağaca bağlı olduğu ipi keserek kurtarmaya çalışırken sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşar A.'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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