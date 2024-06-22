Nevşehir’de akrabalar arasında kavga: Baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

Nevşehir’de akrabalar arasında kavga: Baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, Recep D. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni M.T. ilçe girişinde karşılaştı.

Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hamza Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Taş ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Nevşehir’de akrabalar arasında kavga: Baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı - 1

Yaralı M.T. kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden aracıyla ayrılan Recep D.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.

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