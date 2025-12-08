Nevşehir'de beş kişide doğalgazdan zehirlenme şüphesi

08.12.2025 13:58

Nevşehir'de beş kişide doğalgazdan zehirlenme şüphesi
Anadolu Ajansı

AA

Nevşehir'de bir evde doğalgazdan zehirlendiği değerlendirilen beş kişi hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de aynı evde yaşayan beş kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

 

Yeni Mahalle Okul Sokak'taki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan kişiler, baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

 

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

BEŞ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

 

Evde yaşayan beş kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Tedavi altına alınanlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

 

Binada, doğalgaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram