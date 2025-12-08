Nevşehir'de beş kişide doğalgazdan zehirlenme şüphesi
08.12.2025 13:58
AA
Nevşehir'de bir evde doğalgazdan zehirlendiği değerlendirilen beş kişi hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de aynı evde yaşayan beş kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Okul Sokak'taki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan kişiler, baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BEŞ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Evde yaşayan beş kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınanlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Binada, doğalgaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.