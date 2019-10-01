Nevşehir'de hayvanlarına yem vermek için ahıra giren kişi, boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesine bağlı Göynük köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Kazım Çetiner (70), ahırdaki hayvanlara yem vermek istedi.
Bu sırada bir boğa Çetiner'e saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan Çetiner, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çetiner'in cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Nevşehir'de boğanın saldırdığı kişi öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Nevşehir'de bir besici, boğasının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Nevşehir'de hayvanlarına yem vermek için ahıra giren kişi, boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.