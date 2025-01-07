Nevşehir'de DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.