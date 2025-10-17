Nevşehir'de dehşet: Polis 4 saatte ikna etti

Nevşehir'de gece yarısı bıçaklı saldırı krizi yaşandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki 10 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre Muammer S., eşi ve çocuğu ile birlikte ziyaretine gittiği kayınpederi S.G. ile tartıştı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü, arbede sırasında S.G., damadının bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı.

Olayın ardından evden ayrılan Muammer S., aynı cadde üzerindeki kendi evine gitti. Eşi ise yaralı babasını hastaneye götürdü. S.G tedaviye alınırken eşi, Muammer S.’den şikayetçi oldu.



4 SAAT DİRENDİ

Bunun üzerine polisler Muammer S.’yi gözaltına almak için eve gitti. Ancak kapıyı açmayan şüpheli camdan çevresindeki hakaretler ve küfürler yağdırıp, aşağıda toplanan vatandaşların üzerine saksılar fırlatmaya başladı.

Polis evde annesi ile bir kız çocuğu daha bulunduğu öğrenilen Muammer S.’yi ailesine zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı. Şüpheli ekiplerin 4 saatlik çabası ile ikna edilerek gözaltına alındı.