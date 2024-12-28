Nevşehir'de feci kaza: 1 ölü

Nevşehir'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de feci kaza: 1 ölü

'in Avanos ilçesi Göktaş kavşağında dün saat 22.00 sıralarında

Mustafa Çalıpınar (27) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Mustafa Çalıpınar’ın yaşamını yitirdiği, araçta bulunan Emre İ.’nin ise yaralandığı belirlendi.

Emre İ. sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mustafa Çalıpınar’ın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...