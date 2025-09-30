Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Nevşehir'de masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Raşitbey Mahallesi'nde bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Masaj salonuna operasyon düzenlendi. Masaj salonunda "Fuhşa teşvik, aracılık ve temin" suçlarını işledikleri belirlenen D.Ö., S.S. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

