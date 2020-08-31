Nevşehir'de havai fişek yangın çıkardı

Atılan havai fişeklerin kuru otları tutuşturmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA - DHA 31.08.2020 - 01:25

Nevşehir'de havai fişek yangın çıkardı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen havai fişek gösterisi yangına neden oldu. 

Olay, akşam saatlerinde Avanos ilçesi Bayrak tepesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamak isteyen kimliği belirsiz kişiler havai fişek gösterisi yaptı.

Havai fişekler bölgede bulunan otlara sıçrayarak, yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan yangın, endişe yarattı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdaha etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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