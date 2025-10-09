Nevşehir'de işçi minibüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de B.B. yönetimindeki TIR ile S.E. idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu , Avanos-Kayseri Karayolu'nun Çökek kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulansla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

