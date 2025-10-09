Nevşehir'de işçi minibüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Nevşehir'de B.B. yönetimindeki TIR ile S.E. idaresindeki tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Avanos-Kayseri Karayolu'nun Çökek kavşağı yakınlarında çarpıştı.



Kazada sürücüler ile minibüsteki 7 kişi yaralandı.



Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulansla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.