Nevşehir'de kaçak kazıya suçüstü

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Kozaklı ilçesi Abdi köyü kırsalında teknik takip sonucu şüpheli araç ve insan hareketliliği tespit edildi.



Bölgeye giden ekipler, Ö.T., O.Ş., T.Y., V.Y. ve M.E.'yi iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.



Olay yerindeki dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.



Gözaltına alınan beş şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.