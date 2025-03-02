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Nevşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü

Nevşehir'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü

Serhat Erdoğan'ın (21) kullandığı 01 BAL 477 plakalı , -Niğde kara yolu Güvercinlik köyü yakınında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından sürücünün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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