Nevşehir'de otomobil ile çarpışan minibüsteki yolcu öldü
Nevşehir'de otomobil ve minibüs çarpıştı. Minibüsün içerisinde bulunan yaşlı yolcu hayatını kaybetti.
Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar köyü yakınlarında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 62 yaşındaki R.T. yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
