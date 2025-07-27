Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştı: Yaralılar var

Nevşehir'de M.T. idaresindeki otomobille aynı güzergahta seyreden B.K. yönetimindeki motosiklet, Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.



Çarpışmanın ardından otomobil devrildi, motosiklet sürücüsü ile eşi B.K. yola savruldu.



Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı.



Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay olduğu öğrenildi.

