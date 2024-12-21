Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada Deniz Kılıç (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Nevşehir- yolunda meydana geldi. E.O. idaresindeki  otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki Deniz Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü E.O., M.K. ve M.Y. Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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