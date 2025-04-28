Nevşehir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mahmut Aydemir hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Aksaray-Tuzköy Karayolu'nda seyreden Mahmut Aydemir idaresindeki otomobil, dün akşam saatlerinde Çiftlik köyü kavşağında F.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mahmut Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan J.A. ile diğer otomobildeki F.Ö. ve Z.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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