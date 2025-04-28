Nevşehir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Nevşehir-Aksaray Karayolu'nda dün saat 18.30 sıralarında Mahmut Aydemir yönetimindeki otomobil, F.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mahmut ve otomobildeki Jale Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer otomobilin sürücüsü F.Ö. ve araçtaki Z.Ö. ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.