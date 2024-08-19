Nevşehir'de TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Nevşehir'de TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Arda Ç. yönetimindeki otomobil, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Arda Ç. ile beraberindekilerden Ayberk Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan ağır yaralı 3 kişi, ambulansla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Savcının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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