Nevşehir’de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Nevşehir’de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Aksaray karayolu Karacaören Köyü kavşağında meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Dursun E.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araç sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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