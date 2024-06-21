Nevşehir'de traktör ile turistlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Nevşehir'de, turistlerin taşındığı servis minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Nevşehir'de traktör ile turistlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Ürgüp ilçesi Üçgüzeller mevkisi yakınlarında meydana geldi.

Murat K. yönetimindeki turistlerin taşındığı servis minibüsü ile aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör çarpıştı.

Kazada, traktörün römorkuna çarpan servis ve traktörde bulunan 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Nevşehir'de traktör ile turistlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 10 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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