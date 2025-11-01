Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda A.K., İ.K., Ö.A., H.A., İ.A., M.B., G.A. N.A., Ş.K. ve C.A. yakalandı. Yapılan aramalarda 292.6 gram kubar esrar, hassas terazi, 7.24 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca, 1 tabanca gövdesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 3 şarjör, 400 gram barut, 5 bıçak, 4 tabanca kabzası, 6 sikke ve tarihi eser niteliğinde 1 yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.