Nevşehir'de zincirleme kaza. 2 ölü, 7 yaralı
19.03.2026 19:46
Son Güncelleme: 19.03.2026 19:54
Nevşehir'de iki otomobil ile minibüsün zincirleme kazaya karıştı. 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.