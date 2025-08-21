Nevşehir'deki bayrak direği videosuna soruşturma

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'ni ziyaret eden yabancı bir turistin, kaledeki bayrak direğinde çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu videoda, kadının hareketleri tepkilere neden oldu.

AK PARTİLİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nevşehir Valiliği, kadın hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 300 ve 301'inci maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.