Nevşehir’deki örtü yangını kontrol altında

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Nar beldesi Kavacık mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın büyük bir alanı kapladı.

İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.