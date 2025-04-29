Nevşehir’den acı haber: Bir asker şehit oldu

Nevşehir'de görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.

Nevşehir’den acı haber: Bir asker şehit oldu

Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un oldu.

Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Nevşehir’den acı haber: Bir asker şehit oldu - 1

Vali Fidan'ın açıklaması şöyle:

"Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, İl Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

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