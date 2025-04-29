Nevşehir’den acı haber: Bir asker şehit oldu
Nevşehir'de görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.
Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit oldu.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.
Vali Fidan'ın açıklaması şöyle:
"Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."
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