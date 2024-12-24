Nevzat Aydın panelde fenalaştı
İş insanı Nevzat Aydın, Trabzon'da katıldığı bir panelde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Aydın'ın tedavisi sürüyor.
İş insanı Nevzat Aydın, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli için Trabzon'daydı.
Aydın, program sonrası plaket takdimi yapılırken rahatsızlandı.
Sendeleyen iş insanına çevredekiler yardım etti. İlk müdahalenin ardından Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Aydın tedavi altına alındı.
"İYİYİM"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nevzat Aydın, durumunun iyi olduğunu söyledi.
Mesaj yağmış, sağ olun dostlar. 🙏🏻— Nevzat Aydın (@zagortenay76) December 23, 2024
İyiyim, birkaç güne düz koşulara başlarım. Görev verilirse de Samsunspor maçında sahadayım. 😀
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