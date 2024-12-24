Nevzat Aydın panelde fenalaştı

İş insanı Nevzat Aydın, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli için Trabzon'daydı.



Aydın, program sonrası plaket takdimi yapılırken rahatsızlandı.



Sendeleyen iş insanına çevredekiler yardım etti. İlk müdahalenin ardından Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Aydın tedavi altına alındı.

"İYİYİM"



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nevzat Aydın, durumunun iyi olduğunu söyledi.