New York'ta TCG Oruçreis rüzgarı
06.07.2026 12:46
Türk fırkateyninin 8 Temmuz’a kadar New York Limanı'nda bulunacağı öğrenildi.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Oruçreis, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen uluslararası kutlamalara katılmak üzere New York'ta limanını ziyaret etti.
TCG Oruçreis, New York'ta 4 Temmuz'da düzenlenen "International Naval Review ve Parade of Sail" etkinliklerine katılmak üzere ABD'ye geldi.
Deniz etkinliklerine 20’den fazla ülkeden askeri ve tarihi gemiler katılırken, toplam 176 mürettebatıyla TCG Oruçreis de kutlamalarda Türkiye’yi temsil etti.
TCG Oruçreis ilk kez ABD liman ziyareti yaptı
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “3-7 Temmuz 2026. TCG Oruçreis, Amerika Birleşik Devletleri’nin 250’nci kuruluş yıl dönümü faaliyetleri kapsamında, New York’a liman ziyareti gerçekleştiriyor. TCG Oruçreis, intikal esnasında Güney Deniz Saha Komutanı, Vaşington Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve Vaşington Deniz Ataşesi tarafından sahilden selamlanarak karşılandı.” ifadelerine yer verildi.
TCG ORUÇREİS
Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki Barbaros sınıfı fırkateynlerden biri olan TCG Oruçreis (F-245) 1997'de Türk Donanması'nda hizmete alındı.
Barbaros Yarı Ömür Modernizasyonu (B-YÖM) kapsamında 2025'te yerli ve milli ekipmanlarla modernizasyonu tamamlanan TCG Oruçreis, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyenin en somut göstergelerinden biri olarak gösteriliyor.