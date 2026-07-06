New York'ta TCG Oruçreis rüzgarı

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı ’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “3-7 Temmuz 2026. TCG Oruçreis , Amerika Birleşik Devletleri’nin 250’nci kuruluş yıl dönümü faaliyetleri kapsamında, New York ’a liman ziyareti gerçekleştiriyor. TCG Oruçreis, intikal esnasında Güney Deniz Saha Komutanı, Vaşington Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve Vaşington Deniz Ataşesi tarafından sahilden selamlanarak karşılandı.” ifadelerine yer verildi.

TCG ORUÇREİS

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki Barbaros sınıfı fırkateynlerden biri olan TCG Oruçreis (F-245) 1997'de Türk Donanması'nda hizmete alındı.

Barbaros Yarı Ömür Modernizasyonu (B-YÖM) kapsamında 2025'te yerli ve milli ekipmanlarla modernizasyonu tamamlanan TCG Oruçreis, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyenin en somut göstergelerinden biri olarak gösteriliyor.