Next Sosyal bir milyon kullanıcıya ulaştı: Çekilişle dağıtılacak hediyeler belli oldu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu Next Sosyal'in 1 milyon kullancıya ulaştığını duyurdu.
Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Next Sosyal'in 1 milyon kullancıya ulaştığını duyurdu. Bayraktar, 1 milyon kullanıcıya ulaşılmasının ardından çekilişte dağıtılacak hediyeleri açıkladı.
İLK ÇEKİLİŞ BUGÜN
Çekilişte bir Elektrikli bisiklet , bir PS5 PlayStation, bir GoPro, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş Akıllı saat, altı Bluetooth kulaklık verilecek. İlk çekiliş bugün yapılacak. Çekilişe katılmak için 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapılması gerekiyor.
