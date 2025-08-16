Next Sosyal bir milyon kullanıcıya ulaştı: Çekilişle dağıtılacak hediyeler belli oldu

Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Next Sosyal'in 1 milyon kullancıya ulaştığını duyurdu. Bayraktar, 1 milyon kullanıcıya ulaşılmasının ardından çekilişte dağıtılacak hediyeleri açıkladı.



İLK ÇEKİLİŞ BUGÜN



Çekilişte bir Elektrikli bisiklet , bir PS5 PlayStation, bir GoPro, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş Akıllı saat, altı Bluetooth kulaklık verilecek. İlk çekiliş bugün yapılacak. Çekilişe katılmak için 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapılması gerekiyor.

