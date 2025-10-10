Neyzen Niyazi Sayın vefat etti: Yaşayan en eski Fenerbahçeli futbolcuydu

Devlet sanatçısı, neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, dün 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

"Neyzenlerin Kutbu" olarak da anılan Sayın'ın cenazesi, bugün Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

Rumelili Ömer Hulusi Bey ile Manastırlı Necmiye Hanım'ın oğlu Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

Erken yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir hayat sürdüren Sayın, müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulundu.

Ebrudan fotoğrafa, tespihçilikten sedef kakmacılığına, elektronikten tornacılığa, gülcülükten ağaç işlerine kadar, birçok sanat ve zanaat üzerinde uzmanlaşan Niyazi Sayın, başta futbol olmak üzere atletizm, yüzme, masa tenisi gibi branşlarda da başarılı oldu, bir süre Fenerbahçe genç takımında futbol oynadı.

Usta sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi ve nefesli sazlar ana bilim dalı başkanı olarak görev aldı. Washington Üniversitesi'nin daveti üzerine 1980'de bir yıl kadar ABD'de tamburi Necdet Yaşar ile Türk musikisi ve ney eğitimi verdi.

Niyazi Sayın "Neyzenlerin Kutbu" olarak anılıyordu.

"MÜNİR NUREDDİN SELÇUK GİBİ..."

Tarihçi, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, vefat eden Niyazi Sayın'ın yaşayan en eski Fenerbahçeli futbolcu olduğunu da duyurdu.

Afyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sayın'a ilişkin şu ifadeleru kullandı: "Dün Kaybettiğimiz Neyzenlerin Kutbu Niyazi Sayın Yaşayan En Eski Fenerbahçeli Futbolcuydu.

Devlet sanatçısı, Neyzen Niyazi Sayın, dün 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. 17. yüzyılın büyük sanatkarı Osman Dede, neydeki üstün yeteneği sebebiyle Kutbünnayi, yani neyzenlerin kutbu olarak anılmıştı. Musiki tarihinde eşi bulunmaz bir neyzen olduğu için rahmetli Niyazi Sayın da Kutbünnayi olarak anılırdı. Rahmetli Niyazi Sayın büyük bir sanatkardı. Ancak bilinmeyen bir yönü vardı. Rahmetli Münir Nureddin Selçuk gibi Fenerbahçe'de futbol oynamıştı 1927 doğumlu Rahmetli Niyazi Sayın 1940'lı yıllarda Fenerbahçe genç takımının bir futbolcusuydu.

Devlet sanatçısı, Neyzen Niyazi Sayın, dün 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. 17. yüzyılın büyük sanatkarı Osman Dede, neydeki üstün yeteneği sebebiyle Kutbünnayi, yani neyzenlerin kutbu… pic.twitter.com/w1k9wMbEUI — Erhan AFYONCU (@eafyoncu) October 9, 2025

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Niyazi Sayın için başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan paylaşımında, “Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın’ın vefatından büyük üzüntü duydum.

Merhum Niyazi Sayın’a Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.